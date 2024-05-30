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Чемпионат Германии. Бундеслига

Компани ответил, как на него влияет давление

30 Мая 2024 • 12:48 Комментировать

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал, как на него влияет давление прессы и болельщиков. Напомним, бельгийский специалист сменил на своём посту Томаса Тухеля.

«Давление извне никогда не оказывало на меня влияние. Я уважаю, что у людей есть мнение. Единственное, что я могу контролировать – это свою работу и своих игроков. Если мы будем хорошо играть, все будут довольны.. Вы можете задать мне вопрос о давлении 10 000 раз, но ответ останется прежним. Это не часть моей жизни», – сказал Компани на пресс-конференции.

«Бавария» заплатила за Компани 12 миллионов евро компенсации английскому «Бёрнли».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Венсан Компани
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