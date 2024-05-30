Компани – о назначении в «Баварию»: «Я очень горд и мотивирован»

Новый тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал своё назначение в команду. Напомним, немцы заплатили за бельгийского специалиста 12 миллионов евро английскому «Бёрнли».

«Я очень горд и мотивирован. Меня пригласили не только спортивные директоры Кристоф Фройнд и Макс Эберль, а и другие члены руководства. Не важно, убеждены ли моей кандидатурой люди сейчас. Я постараюсь доказать всё работой на поле. Я уверен, что все будут довольны», – сказал Компани на пресс-конференции.

Венсан ранее выступал в качестве футболиста за «Манчестер Сити» и четырежды выигрывал АПЛ с этой командой.