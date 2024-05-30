В «Реале» знают, что Дэвис открыт к трансферу, но есть проблема

В мадридском «Реале» знают о том, что левый защитник Альфонсо Дэвис открыт к трансферу на «Сантьяго Бернабеу». Тем не менее, если верить журналисту Фабрицио Романо, «королевский клуб» провернёт трансфер только в том случае, если канадец будет доступен на рынке за хорошую цену.

У Дэвиса в настоящий момент остаётся год по контракту с «Баварией», что вынуждает мюнхенцев продать футболиста по скидке. Правда, пока неизвестно, в какую сумму команда оценивает своего фуллбека.

23-летний Дэвис в минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги отметился двумя голами и пятью результативными передачами.