Мода на учеников Гвардиолы: Почему «Бавария» взяла Компани

«Бавария» объявила о назначении Венсана Компани главным тренером команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о природе данного решения.

Одно из самых неожиданных решений за многие годы

На самом деле даже сложно вспомнить за последние годы более неожиданное решение от топ-клуба. «Бавария» — это команда, которая из года в год ставит себе задачей выиграть Лигу чемпионов. В этой связи решение о назначении Венсана Компани выглядит максимально удивительно.

Бельгиец приобрёл определённый опыт на родине в «Андерлехте», потом он принял «Бёрнли» в Чемпионшипе, вывел его в Премьер-лигу, и по итогам этого единственного сезона вылетел обратно. Иными словами, как тренер Компани успехами похвастаться не может. Победитель Чемпионшипа не тянет на достижение, за которое зовут в Мюнхен. Можно было бы понять, будь Компани легендой «Баварии», но и это не подходит. В общем, решение выглядит удивительным, тем интереснее подумать, что же в нём привлекло руководство мюнхенцев.

Выбор от обратного

Пожалуй, прежде всего, надо понимать, что это не та ситуация, когда «Бавария» заполучила того специалиста, которого хотела. Венсан Компани был не первым, не вторым и не третьим кандидатом. Вообще есть уверенность, что боссы мюнхенцев не включали бельгийца даже в свой лонг-лист, когда приняли решение расстаться с Томасом Тухелем. Там точно были иные кандидаты, но все они отказались. В какой-то момент «Бавария» даже предложила Тухелю остаться в коллективе, но тот отказался.

Компани надо честно признаться самому себе, что приглашение от «Баварии» — это некая случайность. Бельгиец не должен был оказаться в Мюнхене. Можно сейчас говорить многое о таланте Компани, его взгляде на футбол, но основная причина его приглашения заключается в том, что остальные просто отказались.

Почему из всех выбрали Компани?

И всё же остаётся вопрос, почему после отказа основных кандидатов выбрали именно Компани? Почему не переманили из «Ривер Плейта» своего бывшего игрока Мартина Демичелиса, который зажигает в Аргентине? Почему не увели у «Штутгарта» Себастьяна Хёнесса или Франка Шмидта из «Хайденхайма»? В конце концов почему просто не подняли из второй команды Хольгера Зитца?

Есть ощущение, что в «Баварии» решили сделать ставку. Боссы хотят, чтобы команда играла в атакующий, доминирующий футбол. Конечно, в Премьер-лиге «Бёрнли» не мог играть от себя во владение, но порой такое намерение было заметно. При этом в победном сезоне в Чемпионшипе подопечные Компани как раз имели наилучший процент игры с мячом. У Компани прослеживается желание ставить тот футбол, которому он научился у Хосепа Гвардиолы.

Вдобавок к этому в последнее время ученики наставника «Манчестер Сити» себя проявляют всё лучше и лучше. Микель Артета построил суперкоманду в «Арсенале», Хави в целом неплохо справлялся в кризисной «Барселоне». Вполне вероятно, что это тоже могло подтолкнуть «Баварию» поверить в ученика Гвардиолы.

Получится ли у Компани в «Баварии»?

На этот вопрос ответить непросто, потому что нужно определиться с мерилом. Мюнхенцы точно будут фаворитом нового сезона в Бундеслиге, и это никак не связано с Компани. Крайне сложно представить, что «Байер» сумеет выдать второй сезон подряд на таком же уровне. Летом леверкузенцы потеряют кого-то из лидеров, их ждёт Лига чемпионов, так что сложно ожидать повторения успеха. «Лейпциг», «Боруссия» из Дортмунда и другие могут удивить, но всё равно должно сложиться слишком много факторов. Так или иначе, «Бавария» останется главным фаворитом, и в этой ситуации победа в Бундеслиге точно не станет доказательством, что у тренера получилось.

В этом смысле намного показательнее Лига чемпионов, и уж тут слишком много сомнений. Компани как тренер на таком уровне не работал, а опыт очень важен. Помимо этого, надо понимать, что наставник окажется в очень тяжёлом положении. «Бавария» в последние годы ведёт себя очень токсично с тренерами, так что Компани едва ли стоит ждать серьёзной поддержки. При этом вернёмся к тезису, что он оказался в Мюнхене в некоторой мере случайно, так что и держаться за него вряд ли будут. Не стоит удивляться, если уже в скором времени появятся разговоры, что «Бавария» обсуждает с тем или иным тренером условия сотрудничества.

Чтобы в Мюнхене получилось, Компани должен сразу суметь показать высокий уровень. В этом случае мы можем увидеть восхождение новой тренерской звезды. Но всё же имеет смысл подумать над ставкой, что Компани не доработает и до января.

Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером

Роман Андреев