В «Баварии» прокомментировали назначение Компани главным тренером

«Компани дал понять, что его очень привлекает работа в нашем клубе. Венсан убедил нас, что созрел для этой работы. Это голодный тренер, который обладает всеми качествами, которые нужны нам. Мы полностью доверяем ему, он станет топ-тренером», - цитирует функционера инсайдер Фабрицио Романо.