В «Баварии» прокомментировали назначение Компани главным тренером

Футбольный функционер Макс Эберль, который занимает пост спортивного директора мюнхенской «Баварии», высказал мнение о назначении бельгийца Венсана Компани на пост главного тренера команды.
«Компани дал понять, что его очень привлекает работа в нашем клубе. Венсан убедил нас, что созрел для этой работы. Это голодный тренер, который обладает всеми качествами, которые нужны нам. Мы полностью доверяем ему, он станет топ-тренером», - цитирует функционера инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее было объявлено, что Компани подписал с мюнхенским грандом трудовое соглашение до лета 2027 года.
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