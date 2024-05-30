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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Боруссия» вооружается - новый спонсорский контракт «шмелей» вызвал полемику

30 Мая 2024 • 02:34 Комментировать

Накануне финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» пробует нестандартные подходы в надежде смутить тёртого бойца таких игр - мадридский «Реал». Немало полемики вызвал в Германии новый спонсорский контракт клуба с компанией Rheinmetall - крупным производителем оружия. Танк перед штаб-квартирой компании в честь этого события даже раскрасили в цвета «Боруссии».

Проблема в том, что в Германии традиционно для последних десятилетий сильны позиции всяких «зелёных» и «пацифистов», среди которых немало поклонников «Боруссии». И теперь они озадачены тем, что любимый клуб будет ассоциироваться с оружием, к тому же Rheinmetall - непросто один из спонсоров, а отныне главный спонсор и партнёр клуба.


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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд
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Сегодня, 30 Мая
02:34 · Германия. Бундеслига
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