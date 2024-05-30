​«Боруссия» вооружается - новый спонсорский контракт «шмелей» вызвал полемику

Накануне финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» пробует нестандартные подходы в надежде смутить тёртого бойца таких игр - мадридский «Реал». Немало полемики вызвал в Германии новый спонсорский контракт клуба с компанией Rheinmetall - крупным производителем оружия. Танк перед штаб-квартирой компании в честь этого события даже раскрасили в цвета «Боруссии».

Проблема в том, что в Германии традиционно для последних десятилетий сильны позиции всяких «зелёных» и «пацифистов», среди которых немало поклонников «Боруссии». И теперь они озадачены тем, что любимый клуб будет ассоциироваться с оружием, к тому же Rheinmetall - непросто один из спонсоров, а отныне главный спонсор и партнёр клуба.