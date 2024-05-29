Коман стал самым подешевевшим игроком Бундеслиги в сезоне

По прошествии сезона немецкой Бундеслиги-2023/24 портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подешевевших игроков с момента последнего обновления стоимостей.

Возглавил антирейтинг игрок атаки «Баварии» Кингсли Коман. Француз сбросил в цене аж 15 млн евро, новая стоимость Комана составляет 50 млн.

Вторую строчку делят сразу четыре игрока. И все они принадлежат «Баварии». Так, на 10 млн евро каждый подешевели Гарри Кейн, Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис и Ким Мин Джэ.

Третье место, наконец, не у игрока «Баварии». На нём набравший лишний вес Никлас Зюле из дортмундской «Боруссии», центрдеф стоит теперь на 7 млн евро меньше.