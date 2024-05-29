Молодой талант «Байера» - самый подорожавший игрок в Бундеслиге к концу сезона

Флориан Вирц, атакующий полузащитник «Байера» стал самым подорожавшим игроком всего немецкого чемпионата на конец сезона. Такими данными делится авторитетный портал Transfermarkt.

Так, Флориан вырос в цене на 20 млн евро. Его стоимость достигла отметки в 130 млн. Ранее по итогу сезона немца признали лучшим молодым игроком Бундеслиги. Суммарно он оформил в 32 матчах чемпионата 11 голов и 12 голевых передач. Если взять все турниры, то у Вирца 18 голов и 20 ассистов – просто безумные показатели.

Напомним, что Вирц в составе «Байера» стал чемпионом Германии, а его клуб ни разу за 34 тура не проиграл.

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