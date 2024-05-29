В «Баварии» объяснили, почему выбрали Компани

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд дал комментарий по поводу назначения Венсана Компани на пост главного тренера.

«Компани – это тот тип тренера, который очень хорошо соответствует игровой философии и идентичности «Баварии». Его команды хотят владеть мячом, хотят играть в футбол доминантно и с высокой интенсивностью. Это молодой, очень амбициозный тренер, имеющий большой международный опыт. Он держит руку на пульсе игроков и точно знает, что должно происходить на поле», - слова Фройнда приведены на сайте «Баварии».

Напомним, что Компани подписал контракт с «Баварией» на три года.