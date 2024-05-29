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Гендиректор «Баварии» высказался о назначении Компани

29 Мая 2024 • 18:42 Комментировать

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен прокомментировал назначение на пост главного тренера Венсана Компани.

«Все мы в клубе согласны с тем, что Венсан Компани – подходящий тренер для «Баварии». Мы с нетерпением ждём совместной работы. Макс Эберль и Кристоф Фройнд не сдавались – они кропотливо работали, чтобы найти тренера, который приведёт «Баварию» к успеху и будет развивать её дальше, используя новые идеи. Компани олицетворяет ту сплочённость и командный дух, которые нам нужны», - слова Дризена приводятся на сайте «Баварии».

Напомним, что Венсан Компани подписал с «Баварией» контракт на три года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Венсан Компани Ян-Кристиан Дризен ещё теги
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