Гендиректор «Баварии» высказался о назначении Компани

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен прокомментировал назначение на пост главного тренера Венсана Компани.

«Все мы в клубе согласны с тем, что Венсан Компани – подходящий тренер для «Баварии». Мы с нетерпением ждём совместной работы. Макс Эберль и Кристоф Фройнд не сдавались – они кропотливо работали, чтобы найти тренера, который приведёт «Баварию» к успеху и будет развивать её дальше, используя новые идеи. Компани олицетворяет ту сплочённость и командный дух, которые нам нужны», - слова Дризена приводятся на сайте «Баварии».

Напомним, что Венсан Компани подписал с «Баварией» контракт на три года.