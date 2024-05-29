Компани высказался после назначения тренером «Баварии»

Венсан Компани стал главным тренером «Баварии», подписав контракт на три сезона. После назначения бельгийский специалист дал комментарий.

«Я с нетерпением жду вызова в «Баварии». Для меня большая честь работать в этом клубе, ведь «Бавария» - это институт международного футбола. Как тренер вы должны отстаивать свою индивидуальность: мне нравится владеть мячом и проявлять творческий подход. На поле мы должны быть агрессивными и смелыми. Меня сейчас ждут самые базовые вещи: работа с игроками и формирование команды. Когда фундамент заложен будет, успех придёт», - слова Компани приводятся на сайте «Баварии».

Напомним, что в сезоне 2023/2024 «Бавария» не выиграла ни одного трофея.