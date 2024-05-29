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Компани – главный тренер «Баварии» официально

29 Мая 2024 • 18:15 Комментировать (1)

«Бавария» посредством официального сайта объявила о назначении Венсана Компани на должность главного тренера. Мюнхенский клуб подписал с 38-летним бельгийцем контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/2027.

Ранее Компани работал в «Бёрнли». Этой весной команда вылетела из Английской премьер-лиги, заняв 19-е место в турнирной таблице. Впрочем, многие эксперты в последние годы говорят о Компани как о перспективном тренере.

«Бавария» завершила сезон 2023/2024 без трофеев. Мюнхенский клуб расстался с Томасом Тухелем, отработавшим на тренерском мостике чуть больше одного года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Венсан Компани
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29 Мая 2024 в 18:31
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Мне кажется от Моуринью и то было бы больше толку!
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