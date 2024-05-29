Хуммельс – о будущем: «У меня есть три варианта…»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс дал комментарий по поводу своего будущего. Действующий контракт 35-летнего футболиста рассчитан до конца июня.

«У меня есть три варианта: остаться в «Боруссии», завершить карьеру или перейти в другой клуб. Завершение карьеры на сегодняшний день является наименее вероятным вариантом. Переезд в США исключён. Если я сменю клуб, то останусь в Европе», - слова Хуммельса приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.

В субботу, 1 июня, «Боруссия» сыграет против «Реала» на «Уэмбли» в финале Лиги чемпионов.