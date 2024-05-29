«Бавария» готовится объявить о назначении Компани

Венсан Компани в скором времени прибудет в Мюнхен, где подпишет контракт с «Баварией». Трудовой договор молодого тренера с мюнхенским клубом будет рассчитан до конца июня 2027 года. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, о заключении сделки будет официально объявлено в ближайшее время.

В последние годы Компани возглавлял «Бёрнли». Бельгийца высоко ценили многие эксперты, хоть «бордовые» этой весной и вылетели из Премьер-лиги в Чемпионшип.

Напомним, что по завершению сезона должность главного тренера «Баварии» оставил Томас Тухель.

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