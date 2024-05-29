Паласиос: «Интерес «Барселоны» – это большая честь для меня»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Эсекьель Паласиос прокомментировал слухи о переходе в каталонскую «Барселону». Ранее сообщалось, что новый тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик хотел бы пригласить аргентинца на «Камп Ноу».

«Интерес «Барселоны» – это большая честь для меня. Очень горд осознавать, что мной интересуется эта команда», – цитирует Паласиоса Barca Universal.

Напомним, Паласиос отметился четырьмя голами и четырьмя ассистами в последнем розыгрыше Бундеслиги. Футболист помог своей команде завоевать золотые медали чемпионата и Кубка Германии.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 40 миллионов евро.