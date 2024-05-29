Беллингем высказался о Джедоне Санчо

Атакующий полузащитник Джуд Беллингем, выступающий за мадридский «Реал», рассказал о том, общался ли он с соотечественником Джедоном Санчо в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я ни с кем из игроков «Боруссии» не общался на этой неделе. Когда мы вышли в финал, я обменялся парой слов с Санчо, на этом все. Джедон был тем, кто взял меня под свое крыло, когда я приехал в Дортмунд. Он хороший парень. Я благодарен ему за помощь», - передает слова Беллингема портал Goal.com.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» (Лондон).