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Беллингем высказался о Джедоне Санчо

29 Мая 2024 • 07:22 Комментировать

Атакующий полузащитник Джуд Беллингем, выступающий за мадридский «Реал», рассказал о том, общался ли он с соотечественником Джедоном Санчо в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я ни с кем из игроков «Боруссии» не общался на этой неделе. Когда мы вышли в финал, я обменялся парой слов с Санчо, на этом все. Джедон был тем, кто взял меня под свое крыло, когда я приехал в Дортмунд. Он хороший парень. Я благодарен ему за помощь», - передает слова Беллингема портал Goal.com.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» (Лондон).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем Джедон Санчо ещё теги
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