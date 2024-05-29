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Чемпионат Германии. Бундеслига

Флик мечтает поработать в «Барселоне» с двумя звёздами Бундеслиги

29 Мая 2024 • 03:15 Комментировать
Байер Л
2:1
Аугсбург

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хотел бы видеть в команде двух дорогостоящих представителей Бундеслиги.

Назначение немецкого специалиста в каталонский клуб ещё не подтверждено официально, однако информация о его трансферных интересах появляется в прессе не первый день. Согласно сведениям журналиста Габриэля Санса, две «несбыточные мечты» Флика – подписание Джамала Мусиалы («Бавария») и Флориана Вирца («Байер») в «Барселону». Наставник считает обоих соотечественников идеальными футболистами для своего стиля, но в настоящий момент шансы «сине-гранатовых» на приобретение хотя бы одного из них близки к нулевым.

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость 21-летних Мусиалы и Вирца в 220 млн евро – по 110 млн за каждого.

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Бавария Барселона Ханс-Дитер Флик Флориан Вирц Джамал Мусиала Байер ещё теги

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