Румменигге: «Сезон без трофеев – это не то, чего ждут от «Баварии»

Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о выступлении «Баварии» в прошедшем сезоне.

Мюнхенский гранд впервые за 12 лет не смог выиграть Бундеслигу, уступив титул «Байеру». В Кубке Германии команда вылетела уже на стадии второго раунда, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала.

«К сожалению, «Баварии» не удалось снова выиграть Бундеслигу, но следует сказать, что в этом сезоне «Байер» выступил исключительно, – высказывается знаменитый экс-игрок и член совета директоров «Баварии» в интервью Sky Sports. – Мы были не очень хороши на внутренней арене, однако в еврокубках всё шло гораздо лучше. Сезон без трофеев – это не то, чего ждут от «Баварии», хоть я и не считаю, что это было полное разочарование», – сказал Румменигге.