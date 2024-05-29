«Барселона» может отказаться от подписания Киммиха – названа причина

В «Барселоне» подвергли сомнению идею приобретения полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха.

Немецкий футболист считался одной из главных трансферных целей «сине-гранатовых» в последние годы – по распространённым данным, видеть в команде звёздного хавбека хотел Хави Эрнандес, теперь уже экс-тренер каталонцев.

Как информирует журналист Хави Мигель, в отчёте, составленном спортивным директором Деку, фигурируют серьёзные опасения относительно кандидатуры Киммиха. Португальский функционер считает лидера «Баварии» «проблемным игроком, который создаёт напряжение в раздевалке».