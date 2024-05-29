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Румменигге: «Уверен, Маротта сможет продлить контракт Лаутаро Мартинеса»

29 Мая 2024 • 01:59 Комментировать
Хоффенхайм
4:2
Бавария

Бывший футболист и член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о положении дел в миланском «Интере».

Одна из самых обсуждаемых тем в итальянском футболе – переговоры «нерадзурри» с нападающим Лаутаро Мартинесом, в которых возникли трудности.

«Стоит поздравить «Интер», который выиграл Серию А с большим отрывом и завоевал вторую звезду. В этой команде много хороших игроков, но мне всегда нравился Лаутаро. Он играет важнейшую роль. Уверен, мой друг Беппе Маротта в конечном итоге сможет продлить его контракт», – поведал в интервью Sky Sport Румменигге.

Текущий договор Лаутаро Мартинеса с «Интером» рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне аргентинец стал лучшим бомбардиром Серии А и был признан лучшим игроком лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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