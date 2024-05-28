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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хуммельс рассказал, почему Нагельсманн не включил его в заявку на Евро-2024

28 Мая 2024 • 23:31 Комментировать
Боруссия Д
4:0
Дармштадт

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» высказался на тему непопадания в состав сборной Германии на предстоящий чемпионат Европы.

35-летний футболист не был включён в расширенную заявку Юлиана Нагельсманна на домашний для немцев турнир.

«Я понимаю, что команда сплотилась в том составе, что был в марте, но для меня это всё равно печально, поскольку я вхожу в пятёрку лучших защитников Германии, у меня есть уверенность в себе. Возможно, если бы я был в составе в марте, то попал бы и на Евро.

Проблемы с принятием роли запасного? Я сказал Нагельсманну, что готов сидеть на скамейке, могу быть пятым центральным защитником. Он знал, каково моё отношение. Если я правильно понял, его заботили другие факторы – возраст и физическая форма», – сказал в интервью SportBild Хуммельс.

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