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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрок «Байера» отреагировал на интерес со стороны «Барселоны»

28 Мая 2024 • 22:44 Комментировать
Байер Л
2:1
Аугсбург

Полузащитник леверкузенского «Байера» Эсекьель Паласиос прокомментировал слухи о возможном переходе в «Барселону».

25-летний футболист был назван одной из трансферных целей Ханса-Дитера Флика, который в ближайшее время будет официально назначен на должность главного тренера каталонского гранда.

«Для меня огромная честь, если такой большой клуб, как «Барселона», заинтересован во мне. Но говорить о других клубах сейчас было бы неуважительно по отношению к «Байеру», – цитирует BarcaTimes аргентинца.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Эсекьеля Паласиоса составляет 40 млн евро. В прошедшем сезоне хавбек стал победителем Бундеслиги и Кубка Германии в составе «фармацевтов».

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