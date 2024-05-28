Игрок «Байера» отреагировал на интерес со стороны «Барселоны»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Эсекьель Паласиос прокомментировал слухи о возможном переходе в «Барселону».

25-летний футболист был назван одной из трансферных целей Ханса-Дитера Флика, который в ближайшее время будет официально назначен на должность главного тренера каталонского гранда.

«Для меня огромная честь, если такой большой клуб, как «Барселона», заинтересован во мне. Но говорить о других клубах сейчас было бы неуважительно по отношению к «Байеру», – цитирует BarcaTimes аргентинца.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Эсекьеля Паласиоса составляет 40 млн евро. В прошедшем сезоне хавбек стал победителем Бундеслиги и Кубка Германии в составе «фармацевтов».