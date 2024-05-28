«Реал» намерен купить Дэвиса за 30-35 млн евро

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис остаётся в числе трансферных целей мадридского «Реала».

Текущий контракт канадца с клубом из Мюнхена истекает в 2025 году, а договорённость по условиям нового соглашения по-прежнему не достигнута. По данным Relevo, «Реал» не изменил планов по Дэвису: «сливочные» рассчитывают приобрести 23-летнего футболиста на как можно более выгодных условиях. Гранд Ла Лиги готов заплатить за трансфер порядка 30-35 млн евро.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Альфонсо Дэвиса в 60 млн евро. В прошедшем сезоне защитник провёл 42 матча, в которых отметился тремя голами и шестью ассистами.