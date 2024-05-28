В «Баварии» назвали нового тренера команды

Член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил информацию о том, что новым главным тренером команды станет Венсан Компани.

«Наш директор решил назначить Венсана Компани главным тренером. Мы намерены уточнить некоторые детали, прежде чем об этом будет объявлено официально», - сказал Румменигге немецкому каналу Sky.

В последние годы Компани тренировал «Бёрнли». По итогам сезона 2023/2024 команда вылетела из Премьер-лиги в Чемпионшип.

Напомним, что недавно пост главного тренера «Баварии» покинул Томас Тухель. Команда завершила футбольный сезон без трофеев.