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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» назвали нового тренера команды

28 Мая 2024 • 18:57 Комментировать

Член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил информацию о том, что новым главным тренером команды станет Венсан Компани.

«Наш директор решил назначить Венсана Компани главным тренером. Мы намерены уточнить некоторые детали, прежде чем об этом будет объявлено официально», - сказал Румменигге немецкому каналу Sky.

В последние годы Компани тренировал «Бёрнли». По итогам сезона 2023/2024 команда вылетела из Премьер-лиги в Чемпионшип.

Напомним, что недавно пост главного тренера «Баварии» покинул Томас Тухель. Команда завершила футбольный сезон без трофеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бёрнли Карл-Хайнц Румменигге Венсан Компани ещё теги
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