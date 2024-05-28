Вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми не покинет команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Экрем Конур, руководство «Боруссии» отклонит все предложения, которые поступят летом по трансферу 22-летнего Адейеми.

В текущем сезоне немецкий футболист появился на поле в 33 матчах во всех турнирах, забил пять голов и записал в свой актив два голевых паса.

Трудовой договор Адейеми с «Боруссией» рассчитан до лета 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 28 миллионов евро.

1 июня «Боруссия» встретится с «Реалом» в рамках финального матча Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 по мск.