Гладбахская «Боруссия» работает над уходом Крамера

Гладбахская «Боруссия» работает над трансфером на выход полузащитника Кристофа Крамера. Об этом рапортует Bild.

Крамеру 33 года, немец в своей нынешней команде уже восемь лет – с 2016 года. Его контракту с «Боруссией» осталось действовать ещё год, но, как сообщает источник, клуб хочет скорее избавиться от игрока, так как он не отвечает требованиям.

И действительно, в прошедшем сезоне Крамер сыграл довольно мало матчей за «Боруссию» - всего лишь 16 во всех официальных турнирах, результативными действиями он не отметился.

Положительным моментом для Крамера является то, что, если он решит не продолжать футбольную картеру, ему предстоит карьера на телевидении. Он является постоянным экспертом на немецком общественном канале, отмечает источник.