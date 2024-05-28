Мюллер: «Хочу ли я забить свой первый гол на Евро? Самое главное – результат»

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер ответил, мечтает ли забить свой первый гол на Евро. Напомним, 35-летний немец участвовал в трёх чемпионатах Европы, но не смог отметиться ни одним голом в 15 матчах.

«Хочу ли я забить свой первый гол на Евро? Конечно, мне хотелось бы это сделать, но самое главное – это результат. Ты должен помогать команде побеждать и показывать хорошее выступление», – сказал Мюллер на пресс-конференции.

Напомним, в минувшем сезоне Томас не был стабильным игроком стартового состава в мюнхенской «Баварии». Тем не менее, немец сумел забить 5 голов и отдать 9 ассистов в Бундеслиге.