Мюллер ответил, когда планирует завершить карьеру в сборной

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер ответил, когда планирует завершить международную карьеру. Напомним, 34-летний футболист сыграет за «бундестим» на грядущем домашнем чемпионате Европы.

«Я пока не думаю о завершении карьеры в сборной. Я думаю только о поставленной задаче. Обо всём остальном поговорим позже. «Бавария»? меня остался один год контракта. Я не могу подвести своего работодателя. Они на меня полагаются в определённом смысле», – сказал Мюллер на пресс-конференции.

Томас в минувшем розыгрыше чемпионата Германии записал на свой актив 5 голов и 9 результативных передач в составе мюнхенской «Баварии».