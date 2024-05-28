Мюллер прокомментировал назначение Компани в «Баварию»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал новость о том, что главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани близок к получению работы на «Альянц Арене». Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатит 12 миллионов евро компенсации за бельгийского специалиста.

«Если это правда, то я рад, что у нас наконец появился тренер и мы можем начать планировать будущее. Я рад, что мы можем смотреть вперёд. Но в данный момент я об этом не думаю», – сказал Мюллер на пресс-конференции.

Напомним, Томас имеет контракт с «Баварией» до лета 2025 года. В прошлом розыгрыше Бундеслиги 34-летний игрок отметился 5 голами и 9 ассистами.