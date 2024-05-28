Компани может подписать контракт с «Баварией» в среду

Венсан Компани всё ближе к тому, чтобы занять должность главного тренера «Баварии». Как сообщает Bild, молодой бельгийский специалист может заключить контракт с мюнхенским грандом уже в среду.

«Бавария» начала переговоры с Компани после того, как не смогла договориться с несколькими другими специалистами. При этом фанаты мюнхенского клуба пока осторожно оценивают перспективы с Компани. Под руководством бельгийца «Бёрнли» этой весной вылетел из Английской премьер-лиги.

Отметим, что «Бавария» сезон 2023/2024 завершила без трофеев. Должность главного тренера команды покинул Томас Тухель.