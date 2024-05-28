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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» сохраняет интерес к Гирасси, но трансфер будет зависеть от желания Компани

28 Мая 2024 • 13:52 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» сохраняет интерес к нападающему «Штутгарта» Серу Гирасси, который стал вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги после Гарри Кейна. Напомним, 28-летний гвинеец забил 28 голов в 28 матчах чемпионата Германии.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, ситуация с Гирасси будет зависеть от того, с какой системой захочет работать новый тренер Венсан Компани. Если бельгийский специалист будет готов выпускать на поле двух нападающих, Серу будет открыт к трансферу. В противном случае Гирасси откажет мюнхенцам, так как не хочет сидеть на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Гирасси также интересен клубам из Английской премьер-лиги. У Серу в контракте прописана сумма отступных в районе 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Венсан Компани Серу Гирасси Штутгарт трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Сегодня, 28 Мая
13:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сохраняет интерес к Гирасси, но трансфер будет зависеть от желания Компани
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