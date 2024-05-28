В «Боруссии» приняли решение о будущем Адейеми

Форвард дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми может покинуть немецкий топ-клуб в грядущее трансферное окно. Об этом информируют журналисты Sky Deutschland.

Боссы «шмелей» готовы рассмотреть продажу 22-летнего исполнителя и собираются выслушать предложения потенциальных покупателей. По данным источника, в услугах Карима заинтересованы представители Английской премьер-лиги.

Адейеми играет в Дортмунде с лета 2022 года. В этом сезоне нападающий провел 33 встречи, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро, а контракт рассчитан до середины 2027 года.