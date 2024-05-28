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Компани и Эберль хотят поскорее определиться с судьбой Дэвиса

28 Мая 2024 • 12:58 Комментировать

Руководство мюнхенской «Баварии» хочет поскорее определиться с планами на левого защитника Альфонсо Дэвиса. Напомним, у канадского фуллбека летом 2025 года истекает контракт с мюнхенцами. Пока что футболист не показывает признаки того, что хочет продлить соглашение.

По информации от журналиста Тоби Альтшуля, новый тренер «Баварии» Венсан Компани намерен вместе со спортивным директором Максом Эберлем поскорее решить судьбу Дэвиса. Альфонсо отказывается от нового контракта с зарплатой в размере 13 миллионов евро в год. Канадец хочет получать за 12 месяцев на 7 миллионов больше, чем ему предлагает «Бавария».

Ранее сообщалось, что ближайшим летом Дэвис может быть продан в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Венсан Компани Макс Эберль Альфонсо Дэвис ещё теги
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