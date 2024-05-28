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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ольмо считает, что «РБ Лейпциг» может упростить его трансфер в «Барселону»

28 Мая 2024 • 09:54 Комментировать

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо считает, что руководство его команды может упростить трансфер в каталонскую «Барселону». Как сообщает Mundo Deportivo, воспитанник «сине-гранатовых» действительно не против вернуться на «Камп Ноу».

Источник сообщает, что если «Барселона» хочет провернуть трансфер Ольмо, клуб должен сделать шаг первым. Всё ещё неизвестно, сможет ли команда проворачивать большие трансферы в летнее окно.

Ольмо в минувшем розыгрыше чемпионата Германии отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Скоро испанец сыграет за свою национальную сборную на чемпионате Европы.

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