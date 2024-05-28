«Байер» намерен ускориться в сделке по полузащитнику «Жироны»

Леверкузенский «Байер» намерен поскорее завершить трансфер полузащитника «Жироны». Речь идёт об Алише Гарсии, который открыт к переходу в команду Хаби Алонсо. Футболист готов начать новый этап в карьере в Германии.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо уже общался с Гарсией и убедил футболиста на трансфер. Переговоры между «Байером» и «Жироной» в настоящий момент продолжаются.

Гарсия ранее выступал за «Манчестер Сити». В услугах 26-летнего футболиста также была заинтересована каталонская «Барселона».

Полузащитник отметился 3 голами и 6 ассистами в чемпионате Испании.