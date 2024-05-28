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«Фортуна» и «Бохум» обменялись выездными разгромами в стыках, победителя определили пенальти

28 Мая 2024 • 00:19 Комментировать
Фортуна
0:3
Бохум

После 0:3 в домашнем стыковом матче «Бохум» имел призрачные шансы в споре с «Фортуной», но сегодня интрига была ой какая. На 18-й минуте у гостей прошел стандарт, после подачи со штрафного Филипп Хофманн метко пробил головой - 0:1. Похожий момент у соперника, но Йорди де Вейс все же не попал в угол. И снова штрафной, но на сей раз минимальный промах у Кевена Шлоттербека. Лукас Дашнер с игры создал момент, удар со средней дистанции, рикошет, и мяч просвистел у штанги. На 66-й минуте снова сработала связка Кевина Штёгера и Хофманна, который ударом головой оформил дубль. Еще кросс Штёгера, и игра рукой у соперника - пенальти. Кевин пробил с точки в правый угол, а кипер не угадал - 0:3, всё начинается сначала. «Бохум» был чуть интереснее в оставшемся время основного времени, а овертайм получился пресным.

Команды решили проверить, насколько «Фортуна» везучая в серии пенальти. В итоге команда из Дюссельдорфа уступила со счётом 5:6, а «Бохум» остается в Бундеслиге.

Протокол игры  
Фортуна

0:3

(пен. 5:6)

Бохум
  18'Хофманн Филипп (0:1)
  66'Хофманн Филипп (0:2)
  70'Штёгер Кевин (0:3)
Кастенмайер ФлорианЦиммерман МаттиасОбердорф ТимДе Вейс Йорди 97' (Хоффманн Андре ( 97') Ийоха ЭммануэльКлаус Феликс 75' (Нимиц Йона ( 75') Энгельхардт Янник  103'Танака Ао 76' (Йоханнессон Исак-Бергманн ( 76') Зоботка Марсель 83' (Дафернер Кристоф ( 83') Цолис ХристосВермейж Винсент 83' (Учино Такаси ( 83')
Запасные: Аппелькамп СинтаНемчикски КаролКуарши ДжошуаМустафа Сулиман
Луте АндреасОерманн Тим  8' 58' (Лоосли Ноа ( 58') Ордец ИванШлоттербек КевенВиттек Максимилиан  39'Беро МатушЛосилья Антони 99' (Машович Эрхан ( 99'  106') Пасслак Феликс 58' (Асано Такума ( 58') Штёгер КевинДашнер Лукас 82' (Патрик Остерхаге ( 82') Хофманн Филипп  5' 91' (Пасьенса Гонсало ( 91')
Запасные: Рёмлинг МоритцТиде НикласЭлези АгонГамбоа Кристиан
27 мая. Стадион "Эсприт-Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Фортуна Дюссельдорф

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