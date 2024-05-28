«Фортуна» и «Бохум» обменялись выездными разгромами в стыках, победителя определили пенальти

После 0:3 в домашнем стыковом матче «Бохум» имел призрачные шансы в споре с «Фортуной», но сегодня интрига была ой какая. На 18-й минуте у гостей прошел стандарт, после подачи со штрафного Филипп Хофманн метко пробил головой - 0:1. Похожий момент у соперника, но Йорди де Вейс все же не попал в угол. И снова штрафной, но на сей раз минимальный промах у Кевена Шлоттербека. Лукас Дашнер с игры создал момент, удар со средней дистанции, рикошет, и мяч просвистел у штанги. На 66-й минуте снова сработала связка Кевина Штёгера и Хофманна, который ударом головой оформил дубль. Еще кросс Штёгера, и игра рукой у соперника - пенальти. Кевин пробил с точки в правый угол, а кипер не угадал - 0:3, всё начинается сначала. «Бохум» был чуть интереснее в оставшемся время основного времени, а овертайм получился пресным.

Команды решили проверить, насколько «Фортуна» везучая в серии пенальти. В итоге команда из Дюссельдорфа уступила со счётом 5:6, а «Бохум» остается в Бундеслиге.