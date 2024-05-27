Агент Азмуна рассказал о будущем футболиста

Арманд Дурн, агент, представляющий интересы форварда «Байера» Сердара Азмуна, рассказал о будущем своего клиента.

В этом году футболист выступал за итальянскую «Рому» на правах аренды.

«Пока ничего конкретного по будущему Сердара нет. Сначала «Роме» нужно официально решить вопрос со спортивным директором. В ближайшие две недели мы будем знать больше», — цитирует специалиста издание «РБ Спорт».

Стоит отметить, что этом сезоне Азмун провёл за итальянскую команду 29 встреч во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и четырьмя ассистами.