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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» интересуется вингером «Атлетика»

27 Мая 2024 • 21:32 Комментировать

Полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс может продолжить карьеру в Германии.

Как передаёт Relevo, в услугах 21-летнего футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария». Отмечается, что немецкий клуб давно наблюдает за прогрессом футболиста. В случае, если Уильямс хорошо выступит на грядущем чемпионате Европы, то «Бавария» может сделать официальный запрос в «Атлетик» о приобретении игрока.

В нынешнем сезоне Уильямс провёл за «Атлетик» 37 матчей во всех соревнованиях, забил восемь голов и сделал 17 результативных передач на партнёров. Его контракт с клубом действует до 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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