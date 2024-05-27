Компани перепутал «Байер» и «Баварию» - шутка из Германии

На страницах Der Postillon была размещена информация о том, что Венсан Компани отказался возглавить «Баварию» в последний момент. Новость казалась серьёзной, пока ниже не была приведена «цитата» бельгийского тренера. Компани будто бы сказал, что перепутал Bayer («Байер») и Bayern («Бавария»).

«Сейчас мне немного неловко. Я думал, что подпишу контракт с «Байером», а не с «Баварией». Конечно, я хотел перейти в клуб, который выиграл Бундеслигу и Кубок, а не в команду, которая не выиграла ни одного трофея», - якобы сказал Компани.

По «цитате» стало понятно, что новость скорее представляет собой шутку. Выяснилось, что Der Postillon – сайт сатирических новостей. Вот только ссылка появилась в лентах на вполне серьёзных ресурсах…