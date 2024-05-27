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Анчелотти рассказал, спрашивал ли у Беллингема информацию насчёт «Боруссии» Дортмунд

27 Мая 2024 • 12:02 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил, помог ли его команде полузащитник Джуд Беллингем при подготовке к финалу Лиги чемпионов, где англичанину предстоит встретиться против своей бывшей команды в лице дортмундской «Боруссии». Напомним, «шмели» летом продали хавбека за 103 миллиона евро.

«Спрашивали ли мы у Беллингема какую-либо информацию насчёт «Боруссии» Дортмунд? Вовсе нет. Нам не нужна дополнительная информация, мы и так всё знаем», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Беллингем закончил дебютный сезон в Ла Лиге с 19 забитыми голами и стал лучшим бомбардиром «Реала» в национальном первенстве.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем ещё теги

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БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
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