Анчелотти рассказал, спрашивал ли у Беллингема информацию насчёт «Боруссии» Дортмунд

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил, помог ли его команде полузащитник Джуд Беллингем при подготовке к финалу Лиги чемпионов, где англичанину предстоит встретиться против своей бывшей команды в лице дортмундской «Боруссии». Напомним, «шмели» летом продали хавбека за 103 миллиона евро.

«Спрашивали ли мы у Беллингема какую-либо информацию насчёт «Боруссии» Дортмунд? Вовсе нет. Нам не нужна дополнительная информация, мы и так всё знаем», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Беллингем закончил дебютный сезон в Ла Лиге с 19 забитыми голами и стал лучшим бомбардиром «Реала» в национальном первенстве.