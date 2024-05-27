Лам прокомментировал назначение Компани в «Баварию»

Бывший капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам прокомментировал назначение Венсана Компани на пост нового тренера команды. Напомним, за бельгийского специалиста «Бавария» заплатила английскому «Бёрнли» компенсацию в размере 12 миллионов евро.

«Думаю, у Венсана правильный профиль для тренера. Он был игроком, который выступал на высочайшем уровне. Он также брал на себя ответственность в качестве капитана и многому научился у Хосепа Гвардиолы. Тем не менее, тебе нужно хорошо проявиться себя для того, чтобы получить приглашение в «Баварию».

Напомним, Компани сперва вывел «Бёрнли» в Английскую премьер-лигу, но затем не смог удержать команду в элите.