«РБ Лейпциг» продлил контракт со своим вратарём

Петер Гулачи, голкипер «РБ Лейпцига», продолжит выступать за команду.

Как сообщается на официальном сайте немецкого клуба, новый контракт с 34-летним вратарём будет действовать до 2026 года.

Гулачи в прошлом сезоне Бундеслиги принял участие в 18 матчах за «РБ Лейпциг», в которых пропустил 15 голов, в пяти встречах его ворота оставались «сухими». До этого его соглашение с клубом было рассчитано до лета 2025 года, а трансферная стоимость воспитанника венгерского клуба МТК составляет 3,5 миллиона евро.

«РБ Лейпциг» в прошлом сезоне занял четвёртое место в турнирной таблице, набрав в 34 турах 65 очков.