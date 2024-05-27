Киммих ответил на предложение «Барселоны»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих ответил на предложение каталонской «Барселоны». Как сообщает журналист Альберт Масну, немец отказал «сине-гранатовым», так как ему предложили неудовлетворительную зарплату.

Отмечается, что Киммих зарабатывает в «Баварии» 19,5 миллионов евро в год. «Барселона» не готова предложить 29-летнему такой же оклад, хотя футболист очень нравится руководству.

Напомним, «Барселону» с нового сезона возглавит Ханс-Дитер Флик, у которого сохранились отличные отношения с Киммихом со времён работы в «Баварии». Под руководством этого тренера Йозуа выиграл единственную в карьере Лигу чемпионов.