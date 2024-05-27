«Бавария» хочет купить сразу пятерых новых игроков

«Бавария» провела неудачный сезон и впервые за долгое время осталась без трофеев. В связи с этим руководство мюнхенского гранда хочет усилить команду перед стартом нового сезона.

Согласно данным Bayern&Germany, немецкий клуб хочет приобрести нового нападающего, а также усилить позиции опорного полузащитника, вингера, а также центрального и левого защитников. Отмечается, что новый форвард понадобится в связи с расставанием с Эриком Чупо-Мотингом.

В минувшем сезоне чемпионата Германии «Бавария» финишировала лишь на третьей строчке, пропустив вперед «Штутгарт» и леверкузенский «Байер».