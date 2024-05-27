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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» хочет купить сразу пятерых новых игроков

27 Мая 2024 • 08:50 Комментировать

«Бавария» провела неудачный сезон и впервые за долгое время осталась без трофеев. В связи с этим руководство мюнхенского гранда хочет усилить команду перед стартом нового сезона.

Согласно данным Bayern&Germany, немецкий клуб хочет приобрести нового нападающего, а также усилить позиции опорного полузащитника, вингера, а также центрального и левого защитников. Отмечается, что новый форвард понадобится в связи с расставанием с Эриком Чупо-Мотингом.

В минувшем сезоне чемпионата Германии «Бавария» финишировала лишь на третьей строчке, пропустив вперед «Штутгарт» и леверкузенский «Байер».

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