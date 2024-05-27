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Хаби Алонсо выбрал игрока, которого хочет видеть в «Байере»

27 Мая 2024 • 07:49 Комментировать

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо начал планировать летнюю трансферную кампанию. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, испанский специалист хочет усилить свою команду полузащитником «Жироны» Алешем Гарсией.

Этот трансфер планируется для усиления команды перед участием в Лиге чемпионом следующего сезона. Напомним, что «Байер» стал чемпионом Бундеслиги.

Гарсия защищает цвета команды из Жироны с 2021 года. В этом сезоне полузащитник поучаствовал в 40 поединках каталонского клуба, записав на свой счет три гола и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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