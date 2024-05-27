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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Хайденхайм» радуется победе «Байера» в Кубке Германии

27 Мая 2024 • 02:00 Комментировать

Немецкий «Байер» частично смыл разочарование поражения в финале Лиги Европы, сумев компенсировать потери победой в Кубке Германии. Гол Гранита Джаки в игре против «Кайзерслаутерна» принёс клубу второй трофей в нынешнем сезоне.

Но праздновали не только в самом «Байере» - но также и в стане «Хайденхайма». Дело в том, что клуб благодаря такой финишной конфигурации сезона и турнирной таблицы Бундеслиги получил право попробовать свои силы в плей-офф Лиги конференций.

И это большой успех для команды, проведшей свой первый сезон в высшей лиге немецкого футбола и закончившей его на восьмом месте.


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Евро-Футбол.Ру,
Хайденхайм Байер
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