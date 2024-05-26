«Байер» хочет приобрести игрока «Жироны»

​Алеш Гарсия, футболист «Жироны», в летнее трансферное окно может перейти в другой клуб.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в услугах 26-летнего полузащитника заинтересован «Байер». Отмечается, что уже ведутся переговоры между клубами и они находятся в продвинутой стадии. Сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро.

В этом сезоне испанского чемпионата Гарсия принял участие в 37 матчах, забил три гола и сделал шесть голевых передач на партнёров, что помогло «Жироне» финишировать на третьей строчке в таблице. Контракт футболиста с «Жироной» действует до 2026 года.