«Байер» проиграл всего 1 из 53 матчей сезона

В субботу вечером «Байер» в Берлине проводил финальный матч Кубка Германии против «Кайзерслаутерна». Команда Хави Алонсо завоевала трофей, одержав победу со счётом 1:0 благодаря голу Гранита Джаки.

Сезон для «Байера» завершился. В 53 его матчах леверкузенцы отпраздновали 43 победы при девяти ничьих и всего одном поражении. Единственное поражение «фармацевты» потерпели в финале Лиги Европы от «Аталанты» со счётом 0:3.

Напомним, что «Байер» оформил «золотой дубль», выиграв в Германии Бундеслигу и национальный кубок. В следующем сезоне команда Хаби Алонсо выступит в Лиге чемпионов.