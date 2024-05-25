Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» проиграл всего 1 из 53 матчей сезона

25 Мая 2024 • 23:29 Комментировать

В субботу вечером «Байер» в Берлине проводил финальный матч Кубка Германии против «Кайзерслаутерна». Команда Хави Алонсо завоевала трофей, одержав победу со счётом 1:0 благодаря голу Гранита Джаки.

Сезон для «Байера» завершился. В 53 его матчах леверкузенцы отпраздновали 43 победы при девяти ничьих и всего одном поражении. Единственное поражение «фармацевты» потерпели в финале Лиги Европы от «Аталанты» со счётом 0:3.

Напомним, что «Байер» оформил «золотой дубль», выиграв в Германии Бундеслигу и национальный кубок. В следующем сезоне команда Хаби Алонсо выступит в Лиге чемпионов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Байер
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Гасперини обратился к Хаби Алонсо после крупной победы в финале Лиги Европы Роналду может перейти в европейский клуб Кроос рассказал, где будет жить после ухода из футбола Экс-игрок «Барселоны»: «Хаби Алонсо - вон» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Новый тренер уже выбрал звёздного новичка для «Баварии» Мбаппе или Холанн: Кроос сделал выбор на решающий пенальти в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал»
Спортивные новости
Швейцария в серии буллитов обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира Крикунов назвал главную проблему московского «Динамо» «Я не путаю спорт с политикой – я же не американец»: Крикунов – о вылете сборной США Канарейкин: «Спартак» готов к прыжку Крикунов оценил возвращение Мичкова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Мая
23:29 · Германия. Бундеслига
«Байер» проиграл всего 1 из 53 матчей сезона
23:17 · Германия. Бундеслига
«Байер» – пятый клуб в истории, оформивший золотой дубль в Германии
23:17 · Германия. Бундеслига
Определились все участники еврокубков от Германии
23:10 · Германия. Бундеслига
«Байер» выиграл столько же трофеев при Алонсо, сколько за предыдущие 119 лет
21:23 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн прокомментировал назначение Компани тренером «Баварии»
20:30 · Германия. Кубок
«Кайзерслаутерн» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
16:11 · Германия. Бундеслига
Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером 1
13:57 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» договорилась с «Бёрнли» по компенсации Компани, цена вопроса – 10-12 миллионов евро 1
13:07 · Германия. Бундеслига
«Бавария» определилась со сроками назначения Компани
12:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг отказался говорить с представителями «Баварии» 1
10:43 · Германия. Бундеслига
Флик поставил перед собой цель – подписать в «Барселону» игрока «Баварии» 1
03:12 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, как «Бавария» пришла к решению назначить Компани
02:27 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» считают, что Тухель уже договорился с английским клубом
02:16 · Германия. Бундеслига
Флик намерен пригласить в «Барселону» игрока «Байера» 3
01:01 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал скорое назначение Компани в «Баварию»
Все новости
Рекомендуем