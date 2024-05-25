«Байер» – пятый клуб в истории, оформивший золотой дубль в Германии

Леверкузенский «Байер» пополнил список обладателей немецкого золотого дубля.

В субботу «фармацевты» добавили победу в Кубке Германии к триумфу в Бундеслиге, обыграв в финальной встрече «Кайзерслаутерн». Таким образом, как отмечает Opta, «Байер» стал лишь пятым клубом, которому удалось выиграть Бундеслигу и Кубок Германии в одном сезоне, после «Баварии» (13 раз), «Вердера», «Кёльна» и дортмундской «Боруссии».

Коллектив Хаби Алонсо ни разу за всю кампанию не проиграл на внутренней арене. Единственное поражение леверкузенцев состоялось в финале Лиги Европы, где непреодолимым препятствием стала «Аталанта» – итальянцы победили со счётом 3:0.