Определились все участники еврокубков от Германии

В субботу вечером «Байер» стал обладателем Кубка Германии. В решающем матче за трофей команда Хаби Алонсо обыграла «Кайзерслаутерн» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Гранит Джака.

Представляющий вторую Бундеслигу «Кайзерслаутерн» не только не смог выиграть трофей, но и не получил путёвку в еврокубки. Таким образом, седьмая строчка в турнирной таблице Бундеслиги стала проходной в еврокубки, в Лигу конференций, а шестой команде Бундеслиги перешёл билет в Лигу Европы.

Итак, от Германии в следующем еврокубковом сезоне выступят:

Лига чемпионов: «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд;

Лига Европы: «Айнтрахт»;

Лига конференций: «Хоффенхайм».